Sconti da Gamelife per il Black Friday con Shadow of the Colossus e Detroit a 15.99 euro

Anche la catena Gamelife lancia le offerte per il Black Friday 2019 proponendo una serie di sconti su videogiochi, console e accessori. Di seguito alcuni degli sconti attivi nel momento in cui scriviamo sui migliori giochi per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Varie le fasce di prezzo presenti: a 40.99 euro troviamo giochi come Days Gone, WWE 2K20, NBA 2K20 e Borderlands 3, a 50.99 troviamo FIFA 20, eFootball PES 2020 e The Outer Worlds ma sono in vendita anche titoli a prezzi più bassi come Detroit Become Human, Tom Clancy's The Division 2, Shadow of the Colossus e Rainbow Six Siege a 15.99 euro. E ancora, Marvel's Spider-Man, LEGO Worlds, Rocket League, Far Cry V e Team Sonic Racing a 20.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Non mancano sconti su console e accessori come Nintendo Switch a 289 euro, Xbox One S in bundle con Gears 5 a 199 euro e cuffie Gold Wireless di Sony a 59.99 euro, ma la lista è in continua evoluzione, vi invitiamo dunque a visitare il sito di Gamelife tramite il link che trovate qui sotto oppure recarvi di persona in uno dei punti vendita della catena sparsi per tutto il territorio italiano.