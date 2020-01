Sconti GameStop: compra due giochi e il secondo lo paghi 5 euro, nuove offerte sull'usato

Continuano le Arctic Promo di GameStopZing Italia per l'inverno, con offerte valide fino al 19 febbraio. Due le promozioni di rilievo che vogliamo segnalarvi oggi, con focus particolare sui giochi usati in vendita con un forte sconto.

Compra 2 giochi il meno caro lo paghi 5 euro

Solo su giochi nuovi. Acquistandone 2 in un’unica transazione, il meno caro lo paghi 5€. Offerta valida su una selezione di titoli. La lista potrebbe subire delle variazioni. Cerca in negozio i prodotti con il bollino.

Sconti Usato GameStop

Interessanti le promozioni di GameStop sull'usato: compra due giochi e il meno caro costerà un euro, offerta valida solo su giochi nuovi e usati PS3, Xbox 360, Wii, Wii U, DS, PSP e PS Vita. Offerta valida su una selezione di titoli.

Sconto del 30% sui giochi usati per Nintendo 3DS, inoltre i clienti Level 3 potranno godere del 10%+10% su una selezione di giochi usati per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, sconto del 10% per il clienti Level 1 o Level 2. Infine segnaliamo la promozione sui personaggi Disney Infinity, Skylanders e Amiibo in vendita a un euro ciascuno, offerta valida su una selezione di prodotti.

Per tutti i dettagli vi invitiamo a recarvi nel punto vendita più vicino a voi o sul sito di GameStop Italia.