Sconti GameStop: disponibili nuove offerte su PlayStation 4 e PS4 PRO

GameStop ha lanciato delle nuove offerte sulle console di casa Sony, che saranno disponibili fino al 26 febbraio. Scopriamo assieme tutti i dettagli!

Tanto per cominciare, il noto rivenditore propone PlayStation 4 da 500 GB in bundle con un secondo Dualshock e il pacchetto Fortnite Neo Versa al prezzo di 279,98 euro. Il ricco bundle contenente PlayStation 4 da 1 TB con Horizon Zero Dawn, Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered è proposto a 299,98 euro, mentre la console più potente della famiglia, PlayStation 4 Pro, può essere acquistata a 329,98 euro assieme al pacchetto Fortnite Neo Versa. A proposito di PS4 Pro, ricordiamo che comprandola ora potrete ottenere una supervalutazione di 250 euro sull'acquisto di PS5, console next-gen di Sony attesa nel corso delle festività natalizie di quest'anno.

In tutti e tre i casi è possibile risparmiare ulteriormente portando il negozio il proprio usato (a patto che sia valido per l'iniziativa), oppure rateizzare l'acquisto a tasso zero. Per maggiori informazioni al riguardo vi consigliamo di consultare il sito di GameStop oppure di recarvi in uno dei punti vendita della catena.