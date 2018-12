Sconti GameStop: FIFA 19, Battlefield V e Nintendo Switch in offerta il 6 dicembre

Nuove offerte per il Calendario dell'Avvento GameStop: la nota catena propone oggi quattro giochi a prezzo speciale e tre bundle console Xbox One S, PlayStation 4 e Nintendo Switch a prezzo speciale.

Tra le offerte di giovedì 6 dicembre troviamo FIFA 19 a 44.98 euro, Battlefield V a 40.98 euro, Kingdom Come Deliverance a 24.98 euro e infine Onrush a 9.98 euro. Sul fronte console troviamo invece PS4 Slim 1 TB con due DualShock 4 a 299.99 euro, Xbox One S 1TB con Battlefield V e Gears of War 4 a 249.98 euro e Nintendo Switch in bundle con Mario Kart 8 Deluxe a 329 euro.

Le offerte indicate sono valide solo per oggi online su GameStop.it e nei negozi della catena sparsi per l'Italia, se siete interessati quindi approfittatene subito prima che i prodotti tornino ad essere in vendita a prezzo pieno.