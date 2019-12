Sconti GameStop di gennaio: nuove offerte PlayStation 4 e PS4 PRO

GameStop Italia lancia le nuove offerte per l'acquisto di PlayStation 4 e PS4 PRO, con una serie di promozioni valide da oggi e fino al 29 gennaio 2020, salvo esaurimento scorte. Di seguito tutti gli sconti validi in negozio e online.

PS4 1TB + FIFA 20

Acquista PS4 Slim 1TB + Gioco (Varie configurazioni disponibili) a 299.98€

PS4 PRO 1TB

Acquista PS4 Pro 1TB (Varie configurazioni disponibili) a 329.98€

PS4 PRO 1TB + GIOCO

Acquista PS4 Pro 1TB + Gioco (Varie configurazioni disponibili) a 359.98€

PS4 PRO 1TB LIMITED EDITION + DEATH STRANDING

Acquista PS4 Pro 1TB Limited Edition + Death Stranding a 399.98€

Promozione valida dal 30 dicembre 2019 al 29 gennaio 2020, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GameStop+.

Come di consueto l'invito è quello di recarsi nel punto vendita GameStop più vicino per conoscere eventuali limitazioni o altre promozioni attive per l'acquisto di una console. Ricordiamo in ogni caso che è possibile risparmiare ulteriormente sui prezzi indicati portando indietro il proprio usato, questo verrà valutato a discrezione dei singoli negozi e l'importo vi verrà detratto dall'acquisto di PlayStation 4 e PS4 PRO.

GameStop offre supervalutazione PS4 PRO, acquistando ora la console e riportandola indietro il prossimo autunno per acquistare PlayStation 5 riceverete uno sconto minimo di almeno 250 euro.