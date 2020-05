Sconti GameStop di maggio: nuove offerte Xbox One X, One S e accessori

A maggio GameStopZing propone una serie di nuove offerte speciali su Xbox One X, Xbox One S e accessori Microsoft, di seguito tutte le principali offerte attive con prezzi e dettagli sulle promozioni Xbox di GameStop.

Xbox One X 1TB + PlayerUnknown's Battlegrounds a 279,98 euro

Dal 13 al 22 maggio, Xbox One X 1TB di colore nero con PlayerUnknown's Battlegrounds (versione digitale) è in vendita a 279,98 euro. Offerta non cumulabile con altre promozioni attiva e riservata esclusivamente ai possessori di tessera GSZ+.

Xbox One X 1TB + Gioco a 299,98 euro

Xbox One X 1TB HyperSpace Limited Edition + Gears 5 (varie configurazioni disponibili) a 299.98€, promozione valida fino al 22 maggio per i possessori di tessera GSZ+ e non cumulabile con altre offerte.

Xbox One S 1 TB con Gears 5 a 279,98 euro

Fino al 22 maggio è possibile acquistare Xbox One S 1 Terabyte con Gears 5 al prezzo di 279,98 euro. Offerta non cumulabile e riservata ai possessori di GSZ+.

Controller Wireless Xbox a 49,98 euro

Fino al 14 maggio, taglio di prezzo per i controller Wireless Xbox ora in vendita a 49.98 euro l'uno, anzichè 64,99 euro. Varie le colorazioni disponibili tra cui Special Night Ops Camo, Sport Red, Blu, Gears 5 Limited Edition e Phantom White.

Controller Xbox Cyberpunk 2077 Edition a 69,98 euro

Da GameStop è possibile acquistare l'esclusivo controller Xbox personalizzato con loghi e colori di Cyberpunk 2077, edizione a tiratura limitata destinata a diventare ambitissima dai collezionisti, disponibile ora con spedizione rapida in tutta Italia, solo fino a esaurimento scorte.

Controller Wireless Elite Series 2 a 179,98 euro

Il controller più ambito dai possessori di Xbox e non solo, un joypad Wireless preciso e affidabile perfetto per professionisti e per coloro che desiderano solo il meglio. Il Controller Wireless Elite Series 2 costa 179.98 euro, la confezione include in aggiunta una custodia per il trasporto, un set di sei levette (standard, classica, alta e bombata), quattro levette inferiori (due medie e due mini), due croci direzionali (standard e sfaccettata), uno strumento per regolare la sensibilità delle levette, alloggiamento di ricarica e un cavo USB-C.



GameStop si appresta a riaprire tutti i negozi in Italia a seguito delle nuove ordinanze governative, nel frattempo la società ha potenziato l'eCommerce per lo shop online garantendo consegne rapide e puntuali in tutto il paese (nonostante la difficile situazione nazionale) su oltre il 90% degli ordini.