Sconti GameStop: nuove offerte Nintendo Switch e Switch Lite

ll nuovo volantone di GameStop presenta una serie di offerte su Nintendo Switch, Switch Lite, giochi e accessori per la piattaforma ibrida della casa di Kyoto, sconti validi online e in negozio fino al 27 marzo.

Nintendo Switch Offerte

Tra i prodotti in promozione troviamo Nintendo Switch (varie configurazioni disponibili) a partire da 299,98 euro mentre i modelli Limited Edition (Nintendo Switch in edizione limitata con gioco) a 369,98 euro. Nintendo Switch Lite costa invece 199.98 euro, disponibile nelle colorazioni turchese, giallo e grigio.

Animal Crossing Nintendo Switch

La console Nintendo Switch in edizione limitata per Animal Crossing (con gioco incluso) costa 379,98 euro, da segnalare inoltre una offerta che vi permetterà di prenotare Animal Crossing New Horizons a 49,98 euro, inoltre potrete risparmiare il 50% portando indietro indietro un gioco PS4, Xbox One e Switch valido per la promozione. Disponibile in negozio anche la linea di accessori Animal Crossing New Horizons, tra cui le custodie per Switch.

Sconti Giochi Nintendo Switch

Varie le promozioni legate ai giochi, ad esempio acquistando l'abbonamento Switch Online trimestrale (7.99 euro) riceverete il 10% di sconto sull'acquisto di un qualsiasi gioco Switch dal costo minimo di 19,99 euro. Acquistando un accessorio Switch a scelta tra una selezione di articoli otterrete invece uno sconto del 50% sull'acquisto di un kit Nintendo Labo.

Vi ricordiamo inoltre che da GameStop trovate una vasta selezione di gadget su videogiochi, film, fumetti, anime e serie TV, dai Funko! Pop alle magliette, passando per cappellini, tazze, portafogli, portachiavi e tantissimi altri prodotti legati ai brand più famosi, da Pokemon a Fortnite.