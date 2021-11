Sconti GameStop: le nuove offerte PS4 e PS5 aspettando il Black Friday

In attesa delle offerte Black Friday 2021, GameStop ha lanciato le nuove promo a tema PlayStation che coinvolgono non solo PlayStation 4 ma anche giochi e accessori per PlayStation 5. Ecco gli sconti attualmente in corso sul sito e nei negozi.

Tra gli sconti PlayStation di GameStop troviamo PS4 Slim 500 GB con gioco e accessorio a 299.98 euro e ricordatevi che potete risparmiare 180 portando indietro una PS4 PRO, 150 euro con PS4 e Switch e 80 euro con Xbox One e Xbox One X.

E' ancora in corso la promo che vi permetterà di comprare Horizon Forbidden West a 59.98 euro per PS5 e 49.98 euro per PS4 prenotando il gioco insieme all'acquisto di FIFA 22. Aperti anche i preordini di Gran Turismo 7 con un ricco bonus preorder: 100.000 crediti e un pacchetto con 3 auto extra.

Tra le ultime novità in arrivo vi segnaliamo anche i pannelli laterali neri per personalizzare la PS5, ora in preordine e disponibili dal 26 novembre. Con l'arrivo del volantone GameStop di novembre verranno rese note anche altre promo valide per tutto il mese, vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più inoltre restiamo in attesa di novità per quanto riguarda il Black Friday di GameStop che porterà in dote sconti e offerte su videogiochi, console, accessori, gadget, giochi da tavolo e di carte, Funko Pop! e contenuti digitali.