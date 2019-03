Sconti di GameStop per la Festa del Papà: ecco le migliori offerte

In vista della Festa del Papà, la nota catena GameStop invita tutti gli appassionati di videogiochi a celebrare il grande evento con una serie di interessanti Sconti che coinvolgeranno i titoli, le console e i gadget più popolari del proprio catalogo, in aggiunta alle già annunciate Offerte del volantino di Marzo.

Il simpatico format promozionale scelto da GameStop per coinvolgerci in questa iniziativa assume le sembianze di un Quiz, con domande studiate per individuare le idee regalo più incisive per i gusti e le esigenze dei papà con la passione per i videogiochi e, più in generale, per chi desidera approfittare della nuova tornata di sconti.



Nella categoria "Giocare ai Supereroi" troviamo ad esempio Metal Gear Solid: The Definitive Experience, la steelbook di Yakuza Kiwami 2, Marvel's Spider-Man e LEGO DC Super-Villains. Nella scheda che ricorda ai buoni genitori che nella vita l'importante non è vincere ma partecipare, abbiamo invece degli sconti sul sempre popolare FIFA 19 (nella duplice versione per PlayStation 4 e Xbox One), Gran Turismo Sport, PES 2019 (anche qui, sia su PS4 che su XB1) e Tennis World Tour.

I videogiocatori di lunga data e i nuovi adepti del retrogaming saranno poi felici di sapere che trovare nella scheda "Riscoprire Vecchie Passioni" dei classici moderni come New Super Mario Bros U Deluxe e Super Mario Party per Nintendo Switch, in aggiunta alla collezione remaster di Spyro Reignited Trilogy e a PlayStation Classic.



Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".