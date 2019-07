Sconti GameStop: saldi online fino al 21 luglio sui migliori giochi per PC e console

GameStop Italia lancia una "Private Sales" esclusiva per i possessori della tessera Livello 3 ed Epic, i quali potranno acquistare i migliori videogiochi per PC e console a prezzo scontato, offerta valida solamente online e non nei negozi.

La promozione è valida sia sui giochi nuovi che usati, tra i titoli in promozione citiamo Metro Exodus, Far Cry 5, SoulCalibur VI, Tom Clancy's Rainbow Six Siege Advanced Edition, RIDE 3, Kingdom Hearts III, Wolfenstein II The New Colossus, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, Hitman Definitive Edition, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Edizione Definitiva e tanti altri.

L'offerta lo ricordiamo è valida solamente online fino al 21 luglio compreso solamente per i possessori di tessera Livello 3 ed Epic. Avete già deciso quali giochi comprare? Fateci sapere i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".