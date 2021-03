Sconti GameStopZing: centinaia di giochi in offerta a partire da 2,98 euro

GameStopZing ha appena dato il via ad una nuova imperdibile promozione con sconti su centinaia di videogiochi per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC a partire da 2,98 euro. Scopriamo assieme i titoli più interessanti.

A soli 2,98 euro potete acquistare la versione PlayStation 4 di Rocket Arena, mentre a 4,98 euro potete portarvi a casa Anthem, sempre in edizione PlayStation 4. In aggiunta, segnaliamo Tom Clancy's Rainbow Six Siege Advanced Edition per Xbox One a 9,98 euro, Trackmania Turbo per PS4 a 9,98 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 19,99 euro per PC e Xbox One, DOOM Eternal a 24,98 euro per PS4 e Xbox One e a 14,98 euro per PC, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 per PS4 e Xbox One a 39,98 euro, Marvel's Avengers Per Xbox One a 34,98 euro e per PC a 24,99 euro, Terraria per Nintendo Switch a 24,98 euro, Vampyr per Nintendo Switch a 39,98 euro, Heavy Rain per PC a 12,98 euro e Beyond Due Anime per PC a 12,98 euro.

Questi sopra elencati sono solamente degli esempi, per scoprire tutti i giochi in offerta vi invitiamo a consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di GameStopZing. Le promozione è valida solo ed esclusivamente online fino al 26 aprile.