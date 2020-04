Sconti giochi Nintendo Switch: Mario+Rabbids, Little Nightmares e molti altri sotto i 10€

Nel corso della giornata di giovedì 2 aprile, hanno preso il via i Saldi di Primavera su Nintendo Switch, con moltissimi sconti su di una vasta selezione di produzioni.

Per l'occasione, il Nintendo e-shop accoglie al suo interno anche interessanti promozioni che portano il prezzo di diversi giochi al di sotto della soglia dei 10€ di spesa. Un'occasione interessante per ampliare la propria collezione con un investimento relativamente contenuto. Di seguito, alcuni dei giochi Nintendo Switch inclusi in questa specifica categoria:

Mario + Rabbids Kingdom Battle: apprezzato cross-over tra l'universo di Mario e quello dei folli conigli Ubisoft, disponibile a 9,99 euro. Per maggiori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Mario + Rabbids Kigdom Battle, a cura del nostro Marco Mottura;

Little Nightmares - Complete Edition: disponibile a 9,99 euro;

Trials Rising: disponibile a 9,99 euro;

Castlevania Anniversary Collection: disponibile a 9,99 euro;

Rayman Legends - Definitive Edition: disponibile a 9,99 euro;

The Messenger: disponibile a 9,99 euro;

Last Day of June: disponibile a 9,99 euro;

GRIS: disponibile a 8,49 euro;

To the Moon: disponibile a 8,39 euro;

Super Meat Boy: disponibile a 7,79 euro;

In chiusura, vi ricordiamo che i Saldi di Primavera dedicati ai giochi per Nintendo Switch resteranno attivi solamente per un periodo di tempo limitato: le promozioni avranno termine in data