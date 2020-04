Sconti sui giochi PC: l'horror Alien Isolation è in super offerta per l'Alien Day

Prendendo spunto dall'iniziativa che ha permesso di scaricare gratis Alien Blackout su Android e iOS, anche SEGA decide di celebrare l'Alien Day lanciando una nuova promozione su Steam con un super sconto dedicato, questa volta, all'horror horror Alien Isolation.

Commercializzata alla fine del 2014 su PC in cross-gen tra le attuali e le passate console PlayStation e Xbox, l'avventura horror di Creative Assembly è in offerta su Steam con uno sconto del 90% (a 3,69 euro) per il gioco base e del 75% (a 11,49 euro) per la Collezione che annovera, oltre al titolo originario, tutte le espansioni e i contenuti aggiuntivi del periodo post-lancio.

L'offerta di SEGA è perciò il pretesto perfetto per chi, in questi anni, non ha ancora percorso i corridoi asettici della USSC Sulaco per fuggire da un brutale Xenomorfo e dagli androidi impazziti insieme ad Amanda Ripley, la figlia della celebre Ellen al centro degli eventi narrati nella trilogia originale della saga cinematografica di Alien (e del poco fortunato Alien - La Clonazione).

La promozione di Steam con lo sconto su Alien Isolation è già attiva e si concluderà alle ore 18:00 italiane del 28 aprile. Nella medesima finestra temporale, anche su Humble Bundle è possibile acquistare il titolo con una forte riduzione di prezzo dell'ordine del 95% (a 1,84 euro) e del 75% per la Collezione. Su queste pagine trovate anche la recensione di Alien Isolation per Nintendo Switch, una trasposizione brillantemente realizzata da Feral Interactive e apparsa sulla console ibrida della casa di Kyoto solo pochi mesi fa.