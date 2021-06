Sconti sui giochi PC: partono i Saldi Estivi di Steam con offerte su migliaia di titoli

Parte ufficialmente l'edizione 2021 dei Saldi Estivi di Steam. L'iniziativa promozionale attraverso l'intera offerta del catalogo digitale del negozio di Valve e propone sconti su migliaia di videogiochi PC.

I Saldi Estivi di Steam sono già attivi e lo rimarranno fino alle ore 19:00 italiane di giovedì 8 luglio. Come avvenuto negli scorsi anni, anche stavolta le occasioni di risparmio offerte da Valve e dagli innumerevoli publisher e sviluppatori indipendenti sono estremamente allettanti.

In queste due settimane, gli appassionati di videogiochi PC avranno l'opportunità di rimpolpare la propria ludoteca digitale accedendo a forti sconti su un'infinità di titoli. Per aiutare i giocatori a orientarsi nella giungla delle offerte dei Saldi Estivi, i curatori di Steam hanno approntato un singolare sistema che consente agli utenti di "Forgiare la propria Storia" scegliendo tra 14 diversi "percorsi ludici". Il sistema viene così descritto da Valve:

"Stai per affrontare una sfida di brevi storie, ciascuna con un finale a scelta che aiuterà a stabilire che tipo di eroe sei. Scegli tra due possibili azioni in ciascuna delle quattordici storie in cui forgiare il tuo destino attraverso i saldi e ricevi un adesivo animato che rifletterà le decisioni prese. Al completamento di ciascuna storia riceverai una delle cinque medaglie uniche a testimonianza del tuo destino."

È praticamente impossibile fare ordine nel mare di offerte, promozioni sui bundle e sconti che stanno interessanti il catalogo virtuale di Steam, di conseguenza vi invitiamo a dare un'occhiata al portale aperto di fresco da Valve per celebrare l'avvenuta partenza dei Saldi Estivi di Steam. In homepage vengono segnalate le promozioni su Halo The Master Chief Collection, Valheim e la Definitive Edition di Battlefield V, ma ci sono davvero centinaia di titoli in offerta. Come di consueto, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per segnalarci quelle che, a vostro avviso, sono le offerte più interessanti attualmente disponibili su Steam.