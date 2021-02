Sconti sui Giochi PC: Ubisoft lancia i Saldi del Capodanno Lunare Cinese

Come suggerito dalla presenza di AC Valhalla e Immortals Fenyx Rising tra i Saldi Xbox per il Capodanno Lunare, su Ubisoft Store sono ufficialmente iniziate le Offerte dei Lunar Sale, con tantissimi giochi PC in sconto.

La nuova tornata di offerte del colosso videoludico francese coinvolge la quasi totalità dei giochi presenti nel negozio digitale di Ubisoft, con sconti fino all'80% sul prezzo di listino abituale e con una riduzione di prezzo ulteriore del 25% al momento dell'acquisto inserendo il codice promozionale LUNAR15.

Eccovi allora alcuni dei titoli che rientrano nell'iniziativa, come Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, Rainbow Six Siege, Anno 1800, The Division 2 e AC Odyssey:

Assassin's Creed Valhalla, -17% a 49,79 €

Immortals Fenyx Rising, -33% a 40,19 €

Anno 1800, -50% a 29,99 €

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, -60% a 8,00 €

Monopoly Plus, -60% a 6,00 €

The Crew 2, -80% a 10,00 €

Assassin’s Creed II, -70% a 3,00 €

Rayman 3: Hoodlum Havoc, -75% a 1,35 €

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, -75% a 15,00 €

Assassin's Creed Unity, -85% a 4,50 €

Prince of Persia: Sands of Time, -80% a 2,00 €

Assassin's Creed Odyssey, -70% a 18,00 €

I Saldi di Ubisoft per il Capodanno Lunare Cinese sono già attivi sullo Store Ubisoft e lo rimarranno fino alle ore 09:00 italiane di venerdì 12 febbraio. Sapevate inoltre che fino al 16 febbraio sarà possibile riscattare gratis Assassin's Creed Chronicles China su PC?