Sconti Giochi PS4: Amazon anticipa i Days of Play con offerte sulle esclusive Sony

Mancano ancora due giorni all'inizio dei Days of Play, promozione di Sony che si ripete ogni anno proponendo numerosi sconti sui videogiochi, console e accessori. A questo giro, tuttavia, Amazon ha anticipato il colosso giapponese proponendo sul suo sito diversi giochi per PlayStation 4 già a prezzo scontato.

La selezione dei giochi già disponibili in offerta comprende il recente Nioh 2, proposto a 49,99 euro, oltre che Death Stranding a 29,99 euro, Marvel's Spiderman a 19,99 e diversi titoli della collana PlayStation Hits. Eccoli elencati:

In sostanza, se desiderate uno dei giochi sopraelencati, potete già approfittarne poiché il prezzo ufficiale per i Days of Play sarà il medesimo. Unica piccola eccezione MediEvil, che con la promozione calerà di un ulteriore euro arrivando a 19,99 euro. Ne approfittiamo per segnalarvi che con i Days of Play che partiranno il 25 maggio sono attesi anche sconti su The Last of Us Remastered e Days Gone, che verranno proposti rispettivamente a 14,99 euro e 24,99 euro, oltre che decurtazioni sugli abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now.