Sconti giochi PS4: le più belle esclusive Sony in offerta per la Amazon Gaming Week

Continuano le offerte della Amazon Gaming Week e dopo avervi segnalato gli sconti sui giochi PS4 PlayStation Hits, vediamo ora le promozioni legate ai migliori giochi Sony per PlayStation 4, tra cui Marvel's Spider-Man e Days Gone.

Tra i giochi in promozione troviamo Nioh 2 a 37.90 euro, MediEvil a 19.99 euro, Days Gone a 24.98 euro e Marvel's Spider-Man (Standard Edition) a 19.98 euro, di seguito la lista completa con link per l'acquisto su Amazon.

Giochi PS4 in offerta

Da segnalare anche il DualShock 4 in offerta a 49.98 euro, prezzo valido solamente per la colorazione nera (Jet Black). Sconti anche sull'hardware PS4:

PS4 Offerte

Tutte le promozioni indicate sono valide fino al 26 agosto e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, dunque se siete interessati ad un prodotto in particolare affrettatevi prima che questo vada sold-out, il riassortimento non è garantito in tempi brevi.