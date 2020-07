Sconti giochi PS4: da Days Gone a Death Stranding, al via nuove promozioni su PS Store

Non solo Offerte di Luglio sul PlayStation Store, Sony inaugura un'ulteriore iniziativa a tempo limitato, già operativa sullo store digitale di PlayStation 4.

Ufficialmente presentata su PS Store USA e UK, l'iniziativa PS Plus & PS4 Summer Sale 2020 coinvolge una selezione decisamente interessante di produzioni, che spaziano da titoli Terze Parti a produzioni esclusive frutto delle fatiche dei team interni. Nonostante il PlayStation Store italiano ancora non segnali l'iniziativa, gli sconti ad essa afferenti risultano al momento attivi anche sul portale nostrano. Tra i numerosi titoli in promozione, segnaliamo, a titolo di esempio, alcuni sconti particolarmente interessanti:

Days Gone : proposto a 20,29 euro, con uno sconto del 71%;

: proposto a 20,29 euro, con uno sconto del 71%; Death Stranding : proposto a 30,09 euro, con uno sconto del 57%;

: proposto a 30,09 euro, con uno sconto del 57%; Nioh 2 : proposto a 39,89 euro, con uno sconto del 43%;

: proposto a 39,89 euro, con uno sconto del 43%; Persona 5 Royal : proposto a 44,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 44,99 euro, con uno sconto del 25%; Star Wars Jedi Fallen Order : proposto a 34,00 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 34,00 euro, con uno sconto del 50%; A Plague Tale Innocence : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 70%; Control: proposto a 20,99 euro, con uno sconto del 65%;

In attesa di un elenco completo dei giochi in sconto e di dettagli ufficiali, segnaliamo che gli sconti resteranno disponibili su PlayStation Store sino alle. Ricordiamo infine, che è già stata annunciata la nuova offerta della settimana su PS Store