Sconti sui giochi PS4: partono le nuove Offerte del Weekend su PlayStation Store

Sulle pagine del PlayStation Store italiano sono finalmente attive le nuove Offerte del Weekend, con diversi sconti e occasioni di risparmio sui giochi PS4.

Dal pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo, e fino alle ore 12:59 di martedì 17 marzo sarà possibile risparmiare tra il 50 e il 70% sul prezzo d'acquisto di quattro videogiochi PlayStation 4 e delle rispettive edizioni speciali in digitale.

La nuova iniziativa promozionale di Sony comprende il racing game a mondo aperto Need for Speed Heat, l'action free roaming Just Cause 4, lo sportivo NBA 2K20 e lo sparatutto arcade Plants vs. Zombies La Battaglia di Neighborville. A seguire trovate la lista completa delle diverse edizioni in sconto e il relativo prezzo:

Need for Speed Heat a 34,99 euro

Need for Speed Heat Deluxe Edition a 39,99 euro

Just Cause 4: Reloaded a 11,99 euro

NBA 2K20 a 24,99 euro

NBA 2K20 Digital Deluxe a 29,99 euro

NBA 2K20 Legend Edition a 34,99 euro

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville a 19,99 euro

Just Cause 4 - Gold Edition a 17,99 euro

Just Cause 4 - Complete Edition 20,99 euro

Da qui al 19 marzo sarà inoltre possibile approfittare dell'Offerta della Settimana del PS Store su un gioco Rockstar, ossia sul kolossal sparatutto Red Dead Redemption 2.