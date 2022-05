Sconti giochi PS4 e PS5, DualSense in offerta da Mediaworld per i Days of Play

Anche Mediaworld aderisce ai Days of Play di Sony, dal 25 maggio all'8 giugno tanti sconti su una selezione di giochi per PS4 e PS5 oltre a offerte sui controller DualSense e altri accessori per le console PlayStation, ecco le promo in corso da non perdere.

Ad esempio il controller DualSense per PS5 costa 59.99 euro, le cuffie Pulse 3D Wireless sono in offerta a 79.99 euro, il Telecomando Media costa 25.99 euro e infine la Telecamera HD ha un prezzo scontato di 53,99 euro. Passando ai giochi PS5 in offerta segnaliamo Marvel's Spider-Man Miles Morales a 48.99 euro, Demon's Souls a 61.99 euro, ancora più interessante le offerte PS4 con Marvel's Spider-Man Miles Morales a 42.99 euro, Marvel's Spider-Man a 19.99 euro e The Last of Us Parte 2 a 19,99 euro.

I giochi PlayStation Hits costano 9.99 euro, vastissima la scelta che include ad esempio Horizon Zero Dawn Complete Edition, God of War, Uncharted The Nathan Drake Collection, Gran Turismo Sport, Uncharted L'Eredità Perduta, Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered e God of War III Remastered. Una bella occasione per arricchire la propria libreria di giochi per PS4 e PS5, le offerte Sony per i PlayStation Days of Play andranno avanti fino al prossimo 8 giugno.