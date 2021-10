Sconti giochi PS4, PS5, Xbox e Switch: ultime ore per le offerte di Unieuro

Volete giocare a qualcosa di nuovo ma non volete spendere troppi soldi? Allora vi consigliamo di dare subito un'occhiata agli Sconti Online di Unieuro, che si avvicinano sempre di più alla loro scadenza fissata per domani 31 ottobre. Scopriamo assieme!

Sono numerosi i videogiochi in offerta, tra i quali sono inclusi anche quelli per le console di nuova generazione. Per PlayStation 5, ad esempio, ci sono Deathloop a 59,99 euro (invece di 69,99 euro) ed NBA 2K22 a 64,99 euro (invece di 75,99 euro), mentre per Xbox Series X potete trovare Microsoft Flight Simulator a 59,99 euro (al posto di 69,99 euro) e FIFA 22 a 64,99 euro (anziché 79,99 euro).

Per il resto segnaliamo Rayman Legends per Switch a 9,99 euro, Hot Wheels Unleashed per Switch a 39,99 euro, Dragon Ball Z Kakarot per Switch a 44,99 euro, GTA 5 Premium Online Edition a 24,99 euro per Xbox One, Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One a 29,99 euro, Crash Team Racing Nitro-Fueled per PS4 a 29,99 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per PS4 a 19,99 euro, Assassin's Creed Origins per PS4 a 14,99 euro e Assassin's Creed Odyssey per PS4 a 19,99 euro. Tra gli accessori, non possiamo fare a meno di segnalare il nuovo Controller Xbox Series X Aqua Shift a 54,99 euro anziché 64,99 euro.

Quelle indicate fino ad ora sono solamente alcuni degli sconti disponibili, consultate la selezione completa recandovi sul sito ufficiale di Unieuro.