Sconti sui giochi da tavolo e tante idee regalo per Natale da GameStop

Avete già deciso cosa regalare a Natale? Se siete ancora in alto mare, vi consigliamo di dare un'occhiata al Volantone Festivo di GameStop, che tra le altre cose propone anche delle offerte sui giochi da tavolo e su molteplici idee regalo.

Tanto per cominciare, GameStop offre uno sconto del 10% sull'acquisto di due giochi da tavolo, che potrebbe tornare davvero comodo in un periodo come quello natalizio in cui ci si riunisce sotto lo stesso tetto. Tra i giochi evidenziati nel Volantone figurano Dixit, Labyrinth, Jumanji, Exploding Kittens, Villanous, Harry Potter Trivial Pursuit e Unstable Unicors. L'iniziativa è valida solo in negozio, recatevi presso il vostro punto vendita di fiducia per scoprire la selezione dei giochi da tavolo che ha a disposizione. Avete tempo fino al 5 gennaio.

Sia in negozio che online potete trovare anche tante idee regalo per tutte le fasce di prezzo: fino a 20 euro ci sono i peluche di Baby Yoda, dei personaggi di Among Us e degli eroi Nintendo, oltre ad una vastissima selezione di Funko Pop! ispirati ai personaggi più disparati, da Spider-Man a Deadpool, passando per Harry Potter e Goku Super Saiyan. Nella forbice tra i 20 e i 40 euro trovate le pistole della Nerf dedicate a Fortnite, tante action figure degli eroi degli anime, gli zaini dei Pokémon e molto altro. Visitate il vostro negozio preferito oppure consultate il sito ufficiale di GameStop per scoprire l'assortimento dei prodotti.