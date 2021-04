Sconti sui giochi Xbox: parte su Microsoft Store l'Offerta Horror senza Halloween

Non bastassero le sorprese per la partenza della Beta di xCloud su PC Windows 10 e iOS, o per l'arrivo dei nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile, la casa di Redmond propone all'utenza Xbox tantissimi giochi a tinte oscure in forte sconto su Microsoft Store con l'Offerta Horror Senza Halloween.

L'ultima iniziativa promozionale lanciata dal colosso tecnologico americano coinvolge un centinaio di videogiochi horror (99, per la precisione) presenti nel catalogo digitale del Microsoft Store, con sconti fino all'80% sul prezzo di listino abituale.

Tra i titoli che rientrano nell'offerta, citiamo la disturbante avventura in soggettiva Outlast 2, i non-morti nazisti di Zombie Army 4, la Silent Hill Edition dell'horror in multiplayer asimmetrico Dead by Daylight, il frenetico sparatutto Killing Floor 2 e l'avventura lovecraftiana Conarium.

7 Days to Die, - 50% a 17,49 €

Killing Floor 2, -75% a 9,99 €

Outlast 2, - 80% a 5,99 €

Zombie Army 4: Dead War, - 60% a 19,99 €

Dead by Daylight: Silent Hill Edition, - 25% a 37,49 €

Hello Neighbor, - 80% a 5,99 €

101 Ways To Die, - 40% a 5,99 €

Amnesia: Collection, - 80% a 5,99 €

Beholder 2, - 70% a 4,49 €

Bloodstained: Curse of the Moon, - 50% a 4,99 €

Bloodstained: Curse of the Moon 2, - 35% a 9,74 €

Carrion, - 33% a 13,39 €

Conarium, - 60% a 7,99 €

Creaks, - 50% a 9,99 €

DARQ Complete Edition, - 25% a 14,99 €

L'Offerta Horror Senza Halloween è disponibile su Microsoft Store a partire da oggi, 20 aprile, e lo rimarrà fino alla sera del 26 aprile tanto su Xbox One quanto su Xbox Series X/S.