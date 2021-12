Sconti Giochi Xbox: tutte le offerte di Natale disponibili da GameStop

In vista delle imminenti festività, GameStop ha rinnovato la sua selezione di offerte lanciando il Volantone di Natale. Tra le numerose opportunità di risparmio, non manca neppure qualche sconticino sui videogiochi per le console della famiglia Xbox.

La selezione delle offerte, a dir la verità, è piuttosto limitata. Gli unici videogiochi a prezzo scontato per l'intera durata del Volantone, il quale scade il 24 dicembre, sono Bleeding Edge a 14,98 euro invece di 24,98 euro, Ori and the Will of the Wisps a 19,98 euro anziché 24,98 euro, Forza Motorsport 7 a 19,98 euro al posto di 29,98 euro, State of Decay 2 Ultimate Edition Esclusiva GameStop a 9,98 euro e Forza Motorsport 5 a solo 1 euro (a patto di riuscire a trovarlo in qualche punto vendita, dal momento che online è esaurito). Date un'occhiata qui per una panoramica sulle proposte Xbox.

Vi consigliamo inoltre di tenere costantemente d'occhio le offerte del calendario dell'Avvento di GameStop, che si rinnoveranno ogni giorno fino alla Vigilia di Natale. Oggi 2 dicembre, ad esempio, ci sono Back 4 Blood (compatibile con Xbox Series X) a 29,98 euro anziché 39,98 euro e Mortal Kombat 11 Ultimate a 19,98 euro invece di 39,98 euro.