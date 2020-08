Sconti giochi Xbox One: Arkane Collection e la saga di Wolfenstein tra le promozioni

Puntuale come ogni martedì, il team Microsoft ci presenta i nuovi sconti attivi sullo store digitale di Xbox One nell'ambito dell'iniziativa Deals with Gold.

La nuova tornata di promozioni coinvolge produzioni decisamente interessanti, con un occhio di riguardo per i titoli firmati Bethesda. Per coloro che non hanno familiarità con la software house, si parte con l'Arkane Anniversary Collection, raccolta che rappresenta un interessante punto d'ingresso per le produzioni del team, ora proposto col 70% di sconto. I titoli inclusi al suo interno sono ad ogni modo proposti anche singolarmente, con Prey e Dishonored disponibili anch'essi col 70% di sconto. Si prosegue poi con promozioni dedicate alla saga di Wolfenstein, con Wolfenstein: Young Blood Definitive Edition o Wolfenstein: The New Order, rispettivamente proposti con il 35% e il 70% di sconto.



Di seguito, trovate l'elenco completo dei giochi Xbox One scontati per questa settimana:

Sconti giochi Xbox One

7 Days to Die Xbox One Game 50% DWG*

8-Bit Armies Xbox One Game 90% DWG*

Animus – Stand Alone Xbox Play Anywhere 50% Spotlight Sale

Arkane Anniversary Collection Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Beholder Complete Edition Xbox One Game 80% DWG*

Best of 2019 Xbox One Game 15% Spotlight Sale

Blacksad: Under the Skin Xbox One Game 60% DWG*

Bombfest Xbox One X Enhanced 85% DWG*

Brunch Club Xbox One Game 10% Spotlight Sale

Carnival Games Xbox One Game 75% DWG*

Cyber Complex Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Dishonored 2 Xbox Game Pass 70% Spotlight Sale

Dishonored The Complete Collection Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Dishonored: Death Of The Outsider Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Dishonored: Death Of The Outsider Deluxe Bundle Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Dishonored: Definitive Edition Xbox One Game 70% Spotlight Sale

DOOM Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

DOOM + Wolfenstein II Bundle Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

DOOM Eternal Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

DOOM Slayers Collection Xbox One Game 55% Spotlight Sale

Fallout 4 Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Fallout 4: Game Of The Year Edition Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Fallout 4: Season Pass Add-On 60% Spotlight Sale

Fallout 76: Wastelanders Deluxe Edition Xbox One Game 40% Spotlight Sale

Forza Horizon 3 Expansion Pass Add-On 70% Spotlight Sale

Forza Horizon 3 Standard Edition Xbox Play Anywhere 67% Spotlight Sale

Forza Horizon 3 Ultimate Edition Xbox Play Anywhere 70% Spotlight Sale

Genesis Alpha One Xbox One Game 75% DWG*

GreedFall Xbox One X Enhanced 75% DWG*

HoPiKo Xbox One Game w/ Free Trial 80% Spotlight Sale

KAMIKO Xbox One Game 30% Spotlight Sale

Knights of Pen & Paper 2 Deluxiest Edition Xbox One Game 67% DWG*

Knights of Pen and Paper Bundle Xbox One Game 60% DWG*

Metro Exodus Xbox One X Enhanced 67% Spotlight Sale

Monochrome Order Xbox One Game 40% DWG*

n Verlore Verstand Xbox One Game 70% DWG*

Outbreak: The Nightmare Chronicles Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Outbreak: The Nightmare Collection Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Overwatch Legendary Edition Xbox One X Enhanced 67% Spotlight Sale

Prey Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Prey + Dishonored 2 Bundle Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Prey: Digital Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Revenant Dogma Xbox Play Anywhere 40% Spotlight Sale

Riddled Corpses EX Xbox One Game 80% Spotlight Sale

Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. Bundle Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

Super Night Riders Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

Tanky Tanks Xbox One X Enhanced 35% Spotlight Sale

The Elder Scrolls Online Xbox Game Pass 50% Spotlight Sale

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Xbox One X Enhanced 67% Spotlight Sale

The Station Xbox One Game 70% DWG*

The Walking Dead: Michonne – The Complete Season Xbox Game Pass 75% DWG*

Valfaris & Slain Double Pack Xbox One Game 50% DWG*

Whispering Willows Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Wolfenstein II: The New Colossus Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Wolfenstein: Alt History Collection Xbox One Game 60% Spotlight Sale

Wolfenstein: The New Order Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Wolfenstein: The Old Blood Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Wolfenstein: The Two-Pack Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 35% Spotlight Sale

Xenon Valkyrie+ Xbox One Game 80% Spotlight Sale

Di seguito, trovate invece i giochi Xbox 360 parte dei nuovi Deals with Gold:

Sconti giochi Xbox 360

Avatar: TLA: TBE Games On Demand 75% DWG*

Darksiders Backward Compatible 80% DWG*

Fallout 3 Backward Compatible 70% Spotlight Sale

Fallout: New Vegas Backward Compatible 70% Spotlight Sale

Mars: War Logs Backward Compatible 80% DWG*

Panzer Elite (not available in US) Backward Compatible 80% DWG*

RAGE Backward Compatible 70% Spotlight Sale

Stacking Backward Compatible 80% DWG*

Thunder Wolves Arcade 75% DWG*

Zombie Driver HD Arcade 75% DWG*

Come di consueto, vi ricordiamo che le promozioni Deals with Gold resteranno attive solamente per un periodo di tempo limitato: la scadenza è fissata per il prossimo