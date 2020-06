Sconti sui giochi Xbox One: partono su Xbox Store i Saldi E3... senza l'E3!

A dispetto della definitiva cancellazione dell'E3 2020 per l'emergenza Coronavirus, su Xbox Store sembrano essere ugualmente partiti gli sconti sui giochi Xbox One che accompagnano ogni anno la kermesse videoludica di Los Angeles.

L'inattesa iniziativa promozionale organizzata da Microsoft permette a tutta l'utenza Xbox One di risparmiare sull'acquisto di centinaia di videogiochi a sconto sullo Store Xbox (per la precisione, 328 tra giochi in versione standard e relative edizioni speciali).

La lista dei titoli che rientrano nei "saldi dell'E3" è davvero lunga e comprende, tra gli altri, Sekiro Shadows Die Twice, Red Dead Redemption 2, Fallout 76, Assassin's Creed Odyssey, Mortal Kombat 11, Control e Call of Duty Modern Warfare, ciascuno proposti con sconti che superano anche il 50%. Eccovi un esempio delle offerte accessibili durante questa tornata di sconti del negozio digitale di Xbox One:

Assassin's Creed Odyssey - da 69,99 € a 24,49 €

Red Dead Redemption 2 - da 69,99 € a 34,99 €

Sekiro Shadows Die Twice - da 69,99 € a 45,49 €

Mortal Kombat 11 - da 49,99 € a 24,99 €

Overwatch Legendary Edition - da 59,99 € a 19,79 €

Control - da 59,99 € a 29,99 €

NBA 2K20 - da 69,99 € a 23,09 €

Call of Duty: Modern Warfare - da 69,99 € a 52,49 €

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - da 69,99 € a 20,99 €

Far Cry 5 - da 69,99 € a 17,49 €

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered - da 24,99 € a 18,74 €

EA SPORTS FIFA 20 - da 69,99 € a 20,99 €

Far Cry 4 - da 29,99 € a 9,89 €

Far Cry Primal - da 29,99 € a 9,89 €

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands - Standard Edition - da 49,99 € a 17,49 €

Far Cry 3 Classic Edition - da 29,99 € a 14,99 €

Cuphead - da 19,99 € a 14,99 €

Far Cry New Dawn - da 44,99 € a 17,99 €

Star Wars Battlefront II - da 24,99 € a 19,99 €

Assassin's Creed IV Black Flag - da 19,99 € a 7,99 €

A Way Out - da 29,99 € a 7,49 €

Sea of Thieves - da 39,99 € a 19,99 €

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - da 39,99 € a 19,99 €

Resident Evil 3 - da 59,99 € a 40,19 €

Nonostante l'assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft sulla natura di questa nuova iniziativa promozionale, tutti i videogiochi che rientrano nei "Saldi E3" di Xbox Store indicano come termine ultimo degli sconti la giornata di lunedì 15 giugno, oppure fino alla sera di domenica 14 giugno 2020.