Sconti giochi Xbox One: Red Dead Redemption 2 e Nier Automata tra le nuove offerte

Su Xbox Store arrivano i nuovi sconti della settimana con tante offerte sui migliori giochi per Xbox One e Xbox 360, tra i tanti titoli in offerta anche Devil May Cry 5, Red Dead Redemption 2 e Monster Hunter World.

Sconti Xbox One

La lista riportata di seguito non è definitiva e tutti gli sconti possono essere visualizzati su Xbox Store, così come i prezzi aggiornati.

Bully Scholarship Edition Xbox One Backward Compatible 60% Publisher Sale

Crashbots Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

Crimson Keep Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Dark Quest 2 Xbox One Game 50% DWG*

Devil May Cry 4 Special Edition Xbox One Game 70% DWG*

Devil May Cry 4 Special Edition Demon Hunter Bundle Xbox One Game 75% DWG*

Devil May Cry 5 In-game Unlock Bundle Add-On 20% Spotlight Sale

Devil May Cry 5 Super Character 3-Pack Add-On 20% Spotlight Sale

Devil May Cry 5 – 1 Blue Orb Add-On 20% Spotlight Sale

Devil May Cry 5 – 3 Blue Orbs Add-On 20% Spotlight Sale

Devil May Cry 5 – Alt Hero Colors Add-On 20% Spotlight Sale

Devil May Cry 5 – Alt Style Rank Announcers Add-On 20% Spotlight Sale

Devil May Cry 5 – Alt Title Calls Add-On 20% Spotlight Sale

Devil May Cry 5 – Cavaliere R Add-On 20% Spotlight Sale

Devil May Cry 5 – Sweet Surrender Add-On 20% Spotlight Sale

Digerati Presents The Dungeon Crawl Vol. 1 Xbox One Game 33% DWG*

DmC Devil May Cry: Definitive Edition Xbox One Game 67% DWG*

Dragon Ball FighterZ Xbox One X Enhanced 85% Spotlight Sale

Dragon Ball FighterZ FighterZ Edition Xbox One X Enhanced 85% Spotlight Sale

Dragon Ball FighterZ FighterZ Pass Add-On 50% Spotlight Sale

Dragon Ball FighterZ FighterZ Pass 2 Add-On 50% Spotlight Sale

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 85% Spotlight Sale

Final Fantasy IX Xbox Game Pass 50% DWG*

Final Fantasy VII Xbox Game Pass 50% DWG*

Final Fantasy VIII Remastered Xbox One Game 50% DWG*

Grand Theft Auto IV Xbox One Backward Compatible 65% Publisher Sale

Grand Theft Auto V: Premium Edition Xbox One Game 50% Publisher Sale

Grand Theft Auto: San Andreas Xbox One Backward Compatible 33% Publisher Sale

GreedFall Xbox One X Enhanced 75% DWG*

Headspun Xbox One Game 33% DWG*

Hover Xbox One X Enhanced 67% DWG*

Hunt: Showdown Xbox One X Enhanced 60% DWG*

Hunt: Showdown – Master Hunter Edition Xbox One Game 50% DWG*

Ikaruga Xbox One Backward Compatible 50% Spotlight Sale

Kingdom Hearts III Xbox Game Pass 70% DWG*

L.A. Noire Xbox One X Enhanced 50% Publisher Sale

Metaloid: Origin Xbox One Game 30% Spotlight Sale

Miden Tower Xbox Play Anywhere 30% DWG*

Monster Energy Supercross 2 – Special Edition Xbox One X Enhanced 75% DWG*

Monster Energy Supercross The Official Videogame 2 Xbox One X Enhanced 75% DWG*

Monster Hunter World Complete Gesture Pack Add-On 40% Spotlight Sale

Monster Hunter World Complete Handler Costume Pack Add-On 40% Spotlight Sale

Monster Hunter World Complete Sticker Pack Add-On 40% Spotlight Sale

Monster Hunter World DLC Collection Add-On 50% Spotlight Sale

Mortal Kombat 11 Aftermath Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

Mortal Kombat 11 Aftermath + Kombat Pack Bundle Xbox One Game 40% Spotlight Sale

Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

MudRunner Xbox Game Pass 75% DWG*

MudRunner – American Wilds Edition Xbox One X Enhanced 70% DWG*

MudRunner – American Wilds Expansion Add-On 60% DWG*

My Time at Portia Xbox Game Pass 67% DWG*

NieR Automata Become As Gods Edition Xbox Game Pass 50% DWG*

No Man's Sky Xbox Game Pass 50% DWG*

One Piece Pirate Warriors 4 Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

One Piece Pirate Warriors 4 Deluxe Edition Xbox One Game 30% Spotlight Sale

Othercide Xbox One Game 25% DWG*

Plague Universe: Strategy Rpg Bundle Xbox One Game 75% DWG*

Raccoon City Edition Xbox One Game 40% Franchise Sale

Radiant Silvergun Xbox One Backward Compatible 50% Spotlight Sale

Red Dead Redemption Xbox One Backward Compatible 67% Publisher Sale

Red Dead Redemption 2 Xbox One X Enhanced 50% Publisher Sale

I giochi contrassegnati dal simbolo asterisco sono in offerta solamente per gli abbonati Xbox LIVE Gold mentre gli altri potranno essere acquistati anche dagli utenti Silver, offerte valide fino al 28 settembre.