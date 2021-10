Sconti di Halloween: i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di quindici euro

Sono iniziati i saldi di novembre sul PlayStation Store e per l'occasione vi segnaliamo una serie di giochi per PS4 e PS5 in offerta a meno di 15 euro, ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Iniziamo con LEGO Marvel's Avengers a 12.39 euro e LEGO THe Hobbit a 12.79 euro, Psychonauts a 4.39 euro, My Time at Portia a 7.49 euro, Need for Speed a 4.99 euro, PC Building Simulator a 7.19 euro e Spelulky 2 a 11,99 euro. Just Cause 4 Reloaded costa 7.99 euro, Worms Battlegrounds è in promozione a 4.99 euro mentre Frostpunk Console Edition costa 8,99 euro. Dawn of Man è in offerta a 14.99 euro, The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia costa 10.49 euro mentre TerraTech viene offerto a 14,99 euro.

Injustice Gods Among Us Ultimate Edition è in offerta a 9.59 euro, The Last Campfire costa 5.99 euro, Breathedge è in promozione a 14.99 euro e vi segnaliamo anche Dead Island Definitive Collection a 5,99 euro. E ancora, Kill It With Fire a 10.49 euro, PBA Pro Bowling 2021 a 14.99 euro, My Friend Pedro a 9.99 euro e Absolver a 5.99 euro, infine Frostpunk Console Edition The Last Autumn a 12.74 euro invece di 16,99 euro.