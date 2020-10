Sconti Halloween PlayStation Store: migliori giochi PS4 a meno di 20 euro

Sono attualmente in corso i saldi di Halloween sul PlayStation Store con tanti giochi PS4 in offerta a prezzo speciale. Vediamo insieme quali sono i giochi più belli in vendita a meno di 20 euro l'uno.

Sono oltre 100 i giochi PS4 a meno di 20 euro in offerta sul PlayStation Store, tra i tanti citiamo Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro, Far Cry 4 a 9.89 euro, Uncharted The Nathan Drake Collection a 9.99 euro, Concrete Genie a 14.99 euro, stesso prezzo per The Crew 2. Assassin's Creed Syndicate e Far Cry Primal costano invece 9.89 euro l'uno mentre Unravel 2 può essere acquistato al prezzo di 6,99 euro.

In sconto anche Wolfenstein II The New Colossus a 19.99 euro, Titanfall 2 Ultimate Edition a 5.99 euro, RIDE 2 a 4.99 euro, Deus Ex Mankind Divided a 4.49 euro, DiRT Rally PS VR Edition a 5.99 euro e Ultimate Marvel vs Capcom 3 a 7,99 euro. L'elenco continua con Dead Rising a 4.99 euro, Capcom Beat Em Up Bundle a 9.99 euro, Onrush a 7.49 euro e Party Hard a 3.24 euro, solamente per citarne alcuni.

E se volete spendere ancora meno potete dare una occhiata ai giochi PS4 in sconto a meno di 3 euro sul PlayStation Store.