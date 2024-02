Gli sconti fanno bene ad Immortals of Aveum: boom di vendite per l'FPS a base di magia

Come ormai ben saprete, Immortals of Aveum non ha raggiunto i risultati sperati da Electronic Arts, che aveva investito grosse cifre nella realizzazione dello sparatutto a base di magia. Sembrerebbe però che i recenti sconti che hanno coinvolto il gioco abbiano fatto bene alle vendite.

A darne la conferma è stato Bret Robbins, il fondatore di Ascendant Studios, nel corso di un'intervista ai microfoni di GamesIndustry.biz.

Ecco un estratto delle parole dello sviluppatore di Immortals of Aveum:

"I giocatori dicevano 'sembra interessante, ma lo giocherò quando verrà scontato' oppure 'mi interessa, ma lo giocherà quando avrò più tempo libero'. Ed effettivamente è stato così. Quando a novembre ci sono stati gli sconti, in concomitanza con un periodo meno denso di uscite, abbiamo registrato un aumento delle vendite pari a cinque volte rispetto a quelle del periodo precedente. Si tratta della prova evidente del fatto che i giocatori lo stavano scoprendo e avevano il tempo da dedicargli."

A favorire il gioco potrebbe essere stato anche l'arrivo di numerosi aggiornamenti che hanno migliorato il problematico comparto tecnico del gioco, senza contare l'uscita dell'espansione gratuita Echollector di Immortals of Aveum che ha ampliato l'endgame e aggiunto altri contenuti.

In attesa di scoprire se le vendite miglioreranno ulteriormente nei prossimi mesi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Immortals of Aveum.