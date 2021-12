Sconti LEGO fino al 20% da Gamelife: offerte anche sui set Disney e Marvel

Da Gamelife tornano le offerte LEGO per Natale con sconti fino al 20% su una selezione di set selezionati delle serie Friends, City, Marvel, Avengers, Unkitty, Toy Story 4, Star Wars, LEGO Classic e Disney.

Ad esempio la confezione LEGO Set Mattoncini Base costa 16.80 euro, la confezione Mattoncini Verde Set Creativo costa 4.80 euro, LEGO Duplo Chiosco della Pizza è in vendita a 8.80 euro, il Cantiere di Demolizione LEGO Duplo costa 48.80 euro invece di 61 euro, il Villaggio del Castello di Frozen 2 è in promozione a 64.80 euro e segnaliamo anche lo sconto sul set LEGO Super Heroes Iron Man Hulkbuster contro l'Agente A.I.M. proposto a 32,80 euro.

E ancora, sconti sui set LEGO Overwatch con Resa dei Conti a El Dorado in vendita a 24.89 euro, Osservatorio: Gibilterra a 84.80 euro e Hanzo vs Genji a 22,40 euro. In sconto anche le confezioni Star Wars, LEGO Movie 2, LEGO Superchicche, LEGO Unkitty, LEGO Toy Story 4 e il kit LEGO Movie Maker.

Trovate tutte le offerte LEGO sul sito di Gamelife, la promozione è valida per un periodo limitato e solamente su una selezione di articoli online e nei negozi a seconda delle disponibilità. Una buona idea per un regalo di Natale sicuramente gradito.