Sconti LEGO: due set gratis in regalo su una spesa minima di 100€

Anche questa settimana, lo shop ufficiale LEGO regala due set di costruzioni a fronte di una spesa minima di almeno 100 o 150 euro, la nuova promo è valida fino al 24 aprile e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Le promozioni attive su LEGO Shop Online sono due, la prima permette di ricevere in regalo il set Vaso di Fiori LEGO che "contiene le interpretazioni LEGO dei fiori primaverili più popolari, come fiori di ciliegio, fiori di bacchetta e altre varietà" su tutti gli acquisti pari o superiori a 150 euro.

Il secondo regalo è invece il set Fuoristrada 4x4 per soccorsi LEGO City che include l'ambulanza, una mountain bike e una pista da cross oltre alle minifigure di un ciclista e due paramedici. Questo set è in regalo spendendo almeno 100 euro sullo store online.

Entrambi i set possono essere ottenuti per gli acquisti idonei effettuati entro il 24 aprile 2023, in base alla presenza o meno di scorte disponibili. Continua inoltre il bonus di benvenuto per gli iscritti al programma VIP, i nuovi membri registrati riceveranno un portachiavi LEGO esclusivo, oltre alla possibilità di accumulare punti VIP e ricevere premi, sconti e omaggi previsti solo per gli iscritti al programma VIP.