Sconti Mediaworld: abbonamento 12 mesi Xbox LIVE Gold in offerta

Mediaworld propone per un periodo limitato un corposo sconto sull'abbonamento annuale a Xbox LIVE Gold, con una promozione attiva solamente online e non disponibile nei negozi.

L'abbonamento annuale Xbox LIVE Gold viene venduto a 39.99 euro, come detto si tratta di un contenuto digitale dunque non sarà necessario attendere l'arrivo del cartoncino da grattare al proprio domicilio, come evidenziato anche da Mediaworld in una nota: "Un contenuto digitale è un bene fruibile solo mediante download. L'acquisto di un contenuto digitale sulla nostra piattaforma prevede l'ottenimento di un codice che permette di fruire del contenuto stesso accedendo alla piattaforma del fornitore di riferimento."

Potete acquistare l'abbonamento 12 mesi Xbox LIVE Gold sul sito di Mediaworld tramite il link che trovate qui sotto, al momento non sappiamo quanto durerà esattamente la promozione, dunque vi consigliamo di approfittarne se siete interessati.

Se invece volete sottoscrivere un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (Game Pass + Xbox LIVE Gold) potete usufruire dell'offerta Microsoft che offre 30 giorni di abbonamento a un euro, prezzo davvero interessante che vi permetterà di provare con mano la qualità del servizio per un mese intero senza ulteriori esborsi economici.