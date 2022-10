Sconti Mediaworld per Halloween: Xbox Series S in offerta e giochi in sconto

Mediaworld presenta FPS al massimo, la nuova promozione valida per il periodo di Halloween (fino al 30 ottobre) con tante offerte su PC Gaming, monitor e accessori come cuffie, mouse, tastiere e controller, tra le offerte non mancano inoltre console a prezzo ridotto e giochi in vendita a prezzo scontato online e nei negozi.

Iniziamo con Xbox Series S a 279.99 euro (anzichè 299.99 euro), in sconto anche i giochi per Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Mario Strikers Battle League Football e Mario Party Superstars proposti a 49.99 euro l'uno, le cuffie stereo Xbox ufficiali di Microsoft costano 39.99 euro invece di 59.99 euro.

Saints Row per PlayStation 5 costa 49.99 euro, sconti anche sui controller Nacon, sui joypad wireless Xbox di Microsoft (a partire da 59.99 euro) e su alcune colorazioni del DualSense di PlayStation 5. Interessante anche l'offerta sul controller Xbox Elite Series 2 in vendita a 159.99 euro invece di 179,99 euro.

Sul sito di Mediaworld trovate tutte le offerte FPS al massimo con sconti anche su PC Gaming, monitor, sedie gaming e accessori delle migliori marche. La promozione è valida online e nei negozi fino ad esaurimento delle scorte disponibili e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2022.