Sconti Mediaworld: nuove offerte Switch, Switch Lite e giochi Nintendo

Mediaworld lancia una nuova serie di offerte dedicate a Nintendo Switch, in promozione per un periodo di tempo limitato troviamo la console (in versione standard e Lite) e numerosi giochi targati Nintendo, ecco le offerte attive nel momento in cui scriviamo.

Nintendo Switch (Joy-Con grigi o rosso/blu neon) costa 299.99 euro mentre Nintendo Switch Lite (nei colori turchese, giallo, turchese e grigio) costa 199,99 euro. Sconti anche sui giochi Nintendo con vari titoli proposti a 49.99 euro l'uno tra cui Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo, Paper Mario The Origami King, Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda Link's Awakening, Pokemon Spada e Scudo. Infine, sconti sugli accessori con una coppia di Joy-Con venduti a 59.99 euro invece di 79.99 euro, varie colorazioni disponibili tra cui blu/giallo, viola/arancione, verde/rosa e blu/rosso.

Trovate tutte le offerte sul sito di Mediaworld raggiungibile al link che trovate in calce alla notizia, per essere aggiornati sulle migliori offerte vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor, sedie gaming e tanto altro.