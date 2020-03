Sconti Mediaworld: offerte console e PC gaming solo per il weekend

Mediaworld lancia una nuova serie di offerte con la promozione Solo per il Weekend: una selezione di articoli in offerta esclusivamente per il fine settimana, tra questi trovano spazio anche alcuni prodotti della categoria console e PC gaming.

In particolare vi segnaliamo Minecraft PlayStation Edition a 24.99 euro anzichè 29.99 euro, il bundle Fortnite Fuoco Oscuro a 19.99 euro anzichè 29.99 euro, il monitor HP Omen X Emperium 65 con Kit Soundbar a 2.999 euro, la cuffia stereo xTreme XC16PRO a 11.99 euro, la cuffia stereo Microsoft per Xbox One a 39.99 euro e infine il notebook gaming MSI GS65 Stealth 8SG a 2,599 euro.

I prezzi segnalati sono validi solo ed esclusivamente per gli acquisti online effettuati tra oggi e domani, fino alle 23:59 di domenica 8 marzo, i prezzi non sono validi nei negozi fisici Mediaworld.

