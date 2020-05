Sconti Mediaworld: offerte PC Gaming valide solo per oggi martedì 12 maggio

Continuano le offerte Solo per Oggi di Mediaworld, con promozioni valide anche per la categoria Console e PC Gaming, con alcuni prodotti in vendita a prezzo speciale fino alle 23:59 di martedì 12 maggio 2020.

Quattro i prodotti in offerta: ACER Nitro 5 AN515-54-732V a 1.241 euro, HP OMEN BY HP OBELISK 875-0007NL a 1.799 euro, MSI INFINITE 9SI-669IT a 1.299 euro e HP OMEN by HP 15-dc0028nl a 1.899 euro. Le offerte sono valide esclusivamente online, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi e i prodotti tornino ad essere venduti a prezzo pieno.

I negozi Mediaworld sono aperti in alcuni comuni italiani, in ogni caso resta valida la regola del non uscire di casa se non strettamente necessario, l'eCommerce resta attivo e funzionante, potete dunque continuare a ordinare i vostri prodotti con consegna a domicilio o possibilità di ritiro nei punti vendita a seconda delle disponibilità del servizio e degli articoli.

