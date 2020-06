Sconti Mediaworld: offerte Solo per il Weekend, PC Gaming e accessori

Tornano, puntuali come sempre, le offerte Solo per il Weekend di Mediaworld sui PC da gaming e i relativi accessori. Andiamo alla scoperta degli sconti attualmente in corso, validi fino alle 23:59 di domani 28 luglio.

Pezzo forte della promozione è il PC da gioco Acer Nitro N50-600, venduto a 1679 euro invece di 1999 euro. La macchina monta un processore Intel Core I7-8700 (3,2 GHz - 12 MB L2), un SSD da 256 GB, 16 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA RTX 2070 8 GB. Per chi è in cerca di un monitor d'alto livello, c'è il Samsung C49HG90 (display da 49" curvo 4K), proposto a 815 euro anziché 899 euro.

Segnaliamo inoltre la sedia da gaming Nacon PCCH-310 verde (109,99 euro anziché 129,99 euro), le tastiere Logitech G413 Carbon (65,99 euro invece di 84,99 euro) e Trust It Tural GXT845 GM Combo (31,99 euro invece di 34,99 euro), e gli headset Trust GXT 322 Carus Gaming nero (24,99 euro invece di 29,99 euro) e HP Omen X by HP Mindframe (129,99 euro invece di 169,99 euro). Per maggiori dettagli sui prodotti in offerta vi invitiamo a consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Mediaworld.