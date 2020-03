Sconti sui migliori giochi PC, GOG lancia i saldi di primavera

GOG lancia oggi i saldi di primavera che andranno avanti fino al 30 marzo con una selezione di giochi PC in offerta tra grandi classici e titoli più recenti, di seguito una selezione delle migliori offerte dello store CD Projekt.

Tra i tanti giochi in promozione vi segnaliamo Blade Runner a 7.99 euro, Dragon Age Origins Ultimate Edition a 5 euro, XCOM 2 a 12.49 euro (versione standard senza espansioni), Dishonored Complete Collection a 26.99 euro (include Dishonored, Dishonored 2 e Dishonored La Morte dell'Esterno), GreedFall a 34.99 euro, Wolfenstein The Old Blood a 9.99 euro, Crypt of the NecroDancer a 2.99 euro, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition a 22.49 euro e tanti altri ancora.

Tutte le offerte indicate sono valide da oggi e fino al 30 marzo, GOG regala inoltre il pacchetto The Witcher Goodies Collection, una raccolta di immagini, video dietro le quinte, wallpaper e altri contenuti dedicati alla celebre serie tratti da The Witcher, The Witcher 2 Assassin's of Kings e The Witcher 3 Wild Hunt.

Avete già deciso cosa comprare? Avete tutto il tempo per ricaricare la vostra carta e approfittare dei saldi di primavera su GOG.