Sconti Nacon Black Friday: offerte su headset e controller PS4, PS5, PC

In occasione del Black Friday, anche b>Nacon ha lanciato una nuova promozione con ghiotti sconti sui principali prodotti del proprio catalogo, dai controller alle cuffie. Scopriamo tutte le offerte.

Revolution Unlimited Pro Controller

Un controller wireless con licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment per PS4 e PS5, dedicato al 100% agli eSport. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, il Revolution Unlimited Pro Controller è completamente personalizzabile e include funzioni chat e audio wireless. Questo controller è un condensato di tutta l'esperienza tecnologica Nacon nel campo del gaming competitivo su PS4. Si tratta del primo controller per PS4 firmato Nacon a disporre di una modalità wireless ed è quindi ideale per i gamer più esigenti. Offre anche tutte le possibilità di personalizzazione, sia hardware che software, che i giocatori competitivi possano desiderare. Controller e accessori possono essere facilmente trasportati grazie alla custodia rigida inclusa.

Prezzo consigliato: 169.99€

Prezzo scontato Black Friday: 101.99€

Revolution Pro Controller 3

Una vera rivoluzione racchiusa in un controller cablato per PS4 e PS5 personalizzabile grazie al software incluso, che permette di regolare la risposta di ogni levetta, creare i propri profili e salire di livello più rapidamente nei propri giochi preferiti. Il software incluso per PC e Mac consente di modificare un'ampia gamma di opzioni per creare profili personalizzati, tagliati su misura per qualsiasi stile di gioco.

Prezzo consigliato: 109,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 65.99€

Asymmetric WRLS Controller PS4

Un controller wireless per PS4, e PS5 con licenza ufficiale e levette analogiche asimmetriche: le preferite dai veri gamer! Permette di godersi le funzioni audio e chat grazie all'ingresso jack per cuffie incluso. Con design e funzionalità studiati per dare ai gamer tutto ciò di cui hanno bisogno, il Controller Wireless Asimmetrico di Nacon offre un'esperienza di gioco alternativa sui sistemi PS4. Il controller può essere utilizzato anche per i giochi su PC.

Prezzo consigliato: 59,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 49.99€

Cuffie Gaming RIG 400HS Grigio Camo

Audio ad alte prestazioni, microfono con cancellazione del rumore, isolamento acustico e struttura imbottita per giocare su PlayStation 4 e PlayStation 5. Questa cuffia ad alte prestazioni potenzia il sistema per sentire tutto ciò che serve per vincere. Permette di notare più dettagli sonori e d’immergersi completamente nell'azione. Il volume si controlla con i comandi in linea senza il bisogno di utilizzare i menu a schermo. Grazie al microfono telescopico con cancellazione del rumore è possibile incoraggiare gli alleati e provocare i nemici. E quando parlare non serve, si può rimuovere completamente il microfono per le campagne in solitaria. L'archetto e i padiglioni sono studiati per i gamer e per garantire comodità anche nel corso di lunghe sessioni di gioco.

Prezzo consigliato: 59,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 47,99 €

Cuffia Gaming RIG 400HX

L’equipaggiamento migliore per cogliere più dettagli sonori nei giochi su Xbox. Le cuffie RIG 400HX sono dotate di un audio ad alte prestazioni, per poter reagire più rapidamente e ascoltare tutto quello che serve per vincere. Questa cuffia ad alte prestazioni potenzia il sistema per sentire tutto ciò che serve per vincere. Permette di notare più dettagli sonori e d’immergersi completamente nell'azione. Il volume si controlla con i comandi in linea senza il bisogno di utilizzare i menu a schermo. Grazie al microfono telescopico con cancellazione del rumore è possibile Incoraggiare gli alleati e provocare i nemici. E quando parlare non serve, si può rimuovere completamente il microfono per le campagne in solitaria. L'archetto e i padiglioni sono studiati per i gamer e per garantire comodità anche nel corso di lunghe sessioni di gioco.

Prezzo consigliato: 49,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 39,99 €

Cuffie RIG serie 500 PRO HC

Il design rigido garantisce un audio di gioco preciso e ad alta risoluzione, per battere qualsiasi avversario. Domina il campo di battaglia grazie alle eccezionali cuffie RIG 500 PRO HC. Struttura leggera, camere acustiche perfettamente calibrate, potenti driver da 50 mm. E grazie all'innovativa manopola RIG per regolare il volume dell'audio di gioco in maniera intuitiva, la vittoria è letteralmente a portata di dita. Camere acustiche con isolamento dai rumori esterni, calibrate alla perfezione per captare ogni suono e fornire un'esperienza sonora ad alta risoluzione e a bassa distorsione. Il Dolby Atmos for Headphones fornisce un audio impareggiabile, mentre i padiglioni con isolamento acustico, realizzati in due materiali, riducono l'affaticamento permettendo di concentrarsi su ciò che conta di più: la vittoria.

Cuffie Gaming RIG 700HS

RIG 700HS. Comfort totale, nessun lag. La vittoria non ha mai avuto un suono migliore. Le RIG 700HS sono resistenti e ultraleggere, per un'esperienza di gioco wireless perfetta. Grazie alla manopola di bilanciamento gioco/chat e al monitoraggio del microfono, è possibile regolare i livelli come si preferisce. Inoltre, con il surround Windows Sonic è possibile ascoltare l'audio di gioco esattamente come previsto dagli sviluppatori, per dare il massimo contro qualsiasi avversario.

Prezzo consigliato: 129,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 103,99 €

Compatibilità con PS5

Controller : tutti i modelli di controller Nacon con licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment per PS4 sono compatibili con PS5 solo con i giochi formato PS4.

: tutti i modelli di controller Nacon con licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment per PS4 sono compatibili con PS5 solo con i giochi formato PS4. Cuffie: Tutti i modelli di cuffie RIG sono compatibili con PS5.

Tutti i prodotti Nacon sono acquistabili nelle principali catene di elettronica su tutto il territorio nazionale e online, oltre che sul sito www.bigbenstore.it.