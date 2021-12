Sconti di Natale Last Minute su Unieuro: Switch, Xbox Series S e tanti giochi in offerta

Siete in ritardo per i regali di Natale? Allora data un'occhiata da Unieuro, dove sono ancora disponibili tantissimi sconti su console, videogiochi e accessori per far felici tutti i gamer in circolazione.

Per chi è alla ricerca di una nuova console, sono disponibili Nintendo Switch Lite a 229,90 euro con un gioco a scelta tra Minecraft e Big Brain Academy, e Nintendo Switch a 329,90 euro assieme a Just Dance 2022. In aggiunta, ci sono anche i Joy-Con Verde/Rosa, Blu/Rosso e Blu/Giallo in offerta a 69,99 euro, oltre a tanti giochi scontati come Animal Crossing New Horizons a 49,99 euro, Mario Kart 8 Deluxe a 49,99 euro, Ring Fit Adventure a 69,99 euro, Just Dance 2022 a 39,99 euro, Mario Party Superstars a 49,99 euro, Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 49,99 euro, Pokémon Diamante Lucente a 49,99 euro, Pokémon Perla Splendente a 49,99 euro e Zelda Breath of the Wild a 59,99 euro.

Proseguono anche gli sconti su Xbox Series S, acquistabile a 269,99 euro sia in edizione liscia, sia in bundle con il pacchetto Fortnite & Rocket League, ricco di oggetti sbloccabili in entrambi i free-to-play. Per l'occasione, è in offerta anche il Controller Xbox Series X di colore bianco al prezzo di 49,99 euro anziché 59,99 euro. Lato Sony, ci sono le cuffie Pulse 3D per PlayStation 5 a 89,99 euro invece di 99,99 euro.

Numerosi anche i videogiochi per PlayStation in offerta. Qualche esempio? FIFA 22 per PS4 a 39,99 euro, FIFA 22 per PS5 a 49,99 euro, Assassin's Creed Valhalla a 29,99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 19,99 euro, Crash Bandicoot 4 a 39,99 euro, Far Cry 6 a 44,99 euro, Resident Evil Village a 39,99 euro, Call of Duty Black Ops Cold War a 39,99 euro, Kingdom Hearts 3 a 9,99 euro e Star Wars Jedi Fallen Order a 19,99 euro. Visitate l'home page di Unieuro per consultare tutti i prodotti in offerta.