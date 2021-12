Sconti di Natale sul Nintendo eShop: giochi Switch in offerta a meno di 10 euro

Dopo aver visto i migliori giochi per Switch in sconto a meno di 20 euro abbassiamo ora il budget a nostra disposizione e vediamo quali giochi possiamo comprare sul Nintendo eShop con meno di 10 euro.

Tra i tanti citiamo Super Bomberman R a 4.49 euro, Dragon Ball FighterZ Edizione Standard a 9.59 euro, Rayman Legends Definitive Edition a 9.99 euro, Overcooked! 2 a 6.79 euro, Sonic Mania a 9.99 euro (edizione standard e non la più recente edizione Plus), Among Us a 3.43 euro, The Sinking City a 9.99 euro e Moonlighter a 6,24 euro. Si continua con Final Fantasy VII a 7.99 euro, Blasphemous a 6.24 euro, Sid Meier's Civilization VI a 8.99 euro, Sonic Forces a 9.99 euro, Alex Kidd in Miracle World DX a 9.99 euro e Torchlight 3 a 5,99 euro.

La nostra selezione di giochi per Nintendo Switch a meno di 10 euro include anche Worms W.M.D. a 5.99 euro, God Eater 3 a 9.59 euro, Asterix & Obelix XXL 2 a 4.49 euro, Final Fantasy VIII Remastered a 9.99 euro, No More Heroes a 9.99 euro, Syberia 3 a 4.99 euro e Trine Ultimate Collection a 9,99 euro.

Gli sconti di Natale sul Nintendo eShop proseguiranno fino alla fine dell'anno, avete ancora tempo dunque per pensare a cosa comprare e ricaricare il vostro portafoglio virtuale.