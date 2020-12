Sconti di Natale PlayStation: giochi a partire da 9,99 euro su Amazon.it

In occasione delle festività natalizie Amazon.it ha lanciato una serie di offerte su alcune delle più grandi esclusive per PlayStation 4 (giocabili anche su PS5), che per l'occasione possono essere acquistate a prezzi stracciati a partire da 9,99 euro. Scopriamo assieme tutti gli sconti.

Spiccano anzitutto i titoli della collana PlayStation Hits, che sono venduti in offerta ad appena 9,99 euro: parliamo di God of War, The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4: Fine di un Ladro. Spazio anche per Marvel's Spider-Man Remastered, Medievil e Dreams a 19,99 euro, e per The Last of Us Part 2 a 39,99 euro. Per i possessori di PlayStation VR c'è invece Marvel's Iron Mar VR a 29,99 euro.

Offerte di Natale PlayStation

Le offerte di Natale PlayStation saranno attive su Amazon fino al prossimo 24 dicembre. In ogni caso, se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché gli sconti sono soggetti ad esaurimento scorte. Tutti i giochi sopra indicati beneficiano della spedizione Prime.