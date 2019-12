Sconti di Natale da Unieuro: sottocosto PS4 PRO, Switch Lite e Death Stranding a 39 euro

Unieuro lancia il nuovo volantino di dicembre denominato "Tra tanti regali sottocosto il tuo", valido fino al 15 del mese, con tante offerte per fare (o farsi) un regalo di Natale a prezzo scontatissimo. Tra le tante offerte, anche promozioni su PlayStation 4, Nintendo Switch Lite e Death Stranding.

Da Unieuro PS4 PRO 1TB con Voucher Fortnite costa 279 euro mentre Nintendo Switch Lite (tutte le colorazioni disponibili) viene proposto al costo di 189 euro. L'ultima offerta del volantino riguarda Death Stranding, venduto a 39.99 euro, sottocosto disponibile solamente per un numero limitato di pezzi, dunque se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi prima che sia troppo tardi.

Questo è in assoluto il prezzo più basso mai visto per il gioco di Hideo Kojima, il quale non è stato oggetto di sconti o offerte di alcun tipo durante il Black Friday e Cyber Monday. Una buona occasione dunque per acquistare Death Stranding a meno di 50 euro ad un mese dal lancio, sicuramente un'ottima idea regalo per Natale.

Il volantino Unieuro Tra tanti regali sottocosto il tuo è valido da oggi e fino al 15 dicembre, il consiglio come sempre è quello di recarvi nel punto vendita più vicino per verificare disponibilità dei prodotti e validità delle offerte.