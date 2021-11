Sconti Nintendo Black Friday: i videogiochi per Switch in offerta da Gamelife

Sono innumerevoli le promozioni avviate da Gamelife in vista del Black Friday, la giornata di sconti più pazza dell'anno. Tra i tanti, non potevano certamente mancare anche degli sconti sui videogiochi per Nintendo Switch.

Gamelife offre delle offerte su tre videogiochi selezionati per Nintendo Switch, che ben si sposano con l'atmosfera delle sempre più vicine vacanze natalizie: Animal Crossing New Horizons, il fenomeno videoludico degli ultimi due anni, è offerto a 49 euro anziché 61 euro; Ring Fit Adventure, perfetto per divertirsi e tenersi in forma, è proposto a 69 euro al posto di 81 euro; infine, il recentissimo Mario Party Superstars, che consente di divertirsi con i propri amici e parenti con centinaia di mini-giochi, è in vendita a 49 euro invece di 61 euro.

Potete approfittare di queste offerte dirigendovi sul sito ufficiale di Gamelife o in uno dei punti vendita della catena, tenendo presente che sono a tempo limitato e soggette ad esaurimento scorte. Già che ci siete, consultate anche tutte le offerte del Volantino Super Sconti Black Friday di Gamelife, che include degli sconti imperdibili sulle esclusive PlayStation, e tutte le opportunità sui titoli di casa Ubisoft, da Far Cry 6 ad Assassin's Creed Valhalla.