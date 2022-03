Sconti Nintendo: i bundle con Switch e Switch Lite sono in offerta da GameStop

GameStop ha salutato l'arrivo del nuovo mese lanciando un nuovo Volantone ricco di offerte, nel quale figurano anche tanti sconti dedicati alle console e ai videogiochi della famiglia Nintendo. Scopriamo assieme le occasioni più allettanti.

Se state pensando di acquistare una delle console della casa di Kyoto, allora vi consigliamo di prendere in considerazione le offerte di GameStop. Fino al 30 marzo, in negozio potete acquistare Nintendo Switch (blu/rossa neon o grigia) con un gioco nuovo a scelta al prezzo di 339,98 euro (invece di 360,96 euro) e Nintendo Switch Lite (blu, gialla, grigia e altre colorazioni) con un gioco nuovo a scelta a 259,98 euro (anziché 280,96 euro). Tra i titoli inclusi nella promozione figurano Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Mario Party Superstars e Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Per la lista completa siete invitati a chiedere informazioni allo staff dei punti vendita. Acquistando Nintendo Switch Lite potete anche portarvi a casa l'headset BigBen blu/rosso e la cover schermo in vetro temperato @Play a 19,98 euro invece di 29,96 euro.

Mario Kart 8 Deluxe è in offerta singolarmente al prezzo di 49,98 euro al posto di 60,98 euro. Il Pass Percorsi Aggiuntivi, venduto a 24,98 euro, può invece essere acquistato ad un solo centesimo portando un gioco Switch valido per la promozione. In sconto ci sono anche tanti bundle gioco + espansioni. Animal Crossing New Horizons con il Pass Espansioni costa 70,98 euro invece di 85,97 euro, Pokémon Spada o Scudo con il Pass Espansione è venduto a 79,98 euro invece di 90,97 euro, Zelda: Breath of the Wild con l'Expansion Pass è proposto a 79,98 euro invece di 90,97 euro e Super Smash Bros. Ultimate con il Fighter Pass Vol.2 è scontato a 84,98 euro invece di 100,97 euro.

Infine, segnaliamo che avete ancora pochissimi giorni di tempo per prenotare Nintendo Switch Sports (+ Switch Online 3 mesi), Mario Strikers: Battle League Football e Fire Emblem Warriors: Three Hopes con lo sconto: il prezzo promozionale di 49,98 euro è valido fino al 13 marzo.