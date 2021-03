Sconti Nintendo: costruisci il tuo bundle Switch Lite da GameStopZing

Quest'oggi GameStopZing ha lanciato il nuovo Volantone di marzo, ricco di offerte su console, videogiochi, accessori e articoli di merchandising. Grande attenzione è stata rivolta anche al mondo Nintendo con due promozioni indirizzate a entrambe le console della casa.

Se siete interessati a Nintendo Switch, sappiate che potete acquistarla a 329,98 euro ottenendo in regalo Cover & Stand @Play. Per approfittare di quest'opportunità siete invitati a recarvi in negozio, dove sono disponibili varie configurazioni, nel rispetto delle norme vigenti nella vostra città.

Se invece preferite il gaming in mobilità e siete interessati a Nintendo Switch Lite, GameStopZing vi offre la possibilità di creare un bundle su misura, anche online a questo indirizzo, scegliendo tra le colorazioni gialla e grigia. Con 229,99 euro potete portarvi a casa la console e un gioco a scelta tra Minecraft, Tetris 99 con un abbonamento a Nintendo Switch Online da 12 mesi e Minecraft Dungeons Edizione Eroe. A 249,99 euro la scelta si espande con tantissimi altri titoli, tra cui The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, New Super Mario Bros. U Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Luigi's Mansion 3 e Super Mario 3D-All Stars. Entrambe le iniziative sono valide fino al 31 marzo 2021.

Ne approfittiamo per segnalare che da GameStopZing potete anche prenotare la Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition, in uscita il 26 marzo al prezzo di 399,98 euro. Nella confezione ci sono console e Joy-Con personalizzati, e una copia di Monster Hunter Rise.