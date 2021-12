Sconti Nintendo eShop: tanti giochi Switch a meno di 15 euro con i Saldi di Natale

Oltre agli sconti eShop sui giochi Switch a meno di 10 euro, i Saldi di Natale del negozio digitale di Nintendo offrono tantissime occasioni di risparmio anche per chi, guardando allo sterminato catalogo dello store, è alla ricerca di ulteriori offerte: eccovi allora i migliori giochi in sconto a meno di 15 euro.

Chi desidera approfittare della nuova promozione lanciata dalla casa di Kyoto per ampliare la propria ludoteca su Nintendo Switch può risparmiare tantissimi euro acquistando titoli tripla A a prezzi estremamente contenuti.

Tra le offerte che potremmo definire "irrinunciabili", troviamo ad esempio Mario + Rabbids Kingdom Battle a 14,79 euro, Cars 3 a 11,99 euro, XCOM 2 a 12,49 euro o la Remastered di Assassin's Creed 3 a 14,79 euro. E ancora, Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea a 11,99 euro, Cuphead a 13,99 euro e LEGO MARVEL Super Heroes 2 a soli 11,99 euro.

Mario + Rabbids Kingdom Battle - da 39,99 € a 14,79 €

Cuphead - da 19,99 € a 13,99 €

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition - da 29,99 € a 11,99 €

LEGO MARVEL Super Heroes 2 - da 59,99 € a 11,99 €

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition - da 29,99 € a 11,99 €

Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea - 59,99 € a 11,99 €

JUMP FORCE - Deluxe Edition - da 49,99 € a 12,49 €

Spiritfarer: Farewell Edition - da 24,99 € a 12,49 €

Pillars of Eternity: Complete Edition - da 49,99 € a 12,49 €

LEGO Worlds - da 29,99 € a 11,99 €

Cars 3: In Gara per la Vittoria - da 59,99 € a 11,99 €

Resident Evil - da 19,99 € a 12,99 €

Assassin's Creed III Remastered - da 39,99 € a 14,79 €

Streets of Rage 4 - da 24,99 € a 14,99 €

SAINTS ROW: THE THIRD - THE FULL PACKAGE - da 39,99 € a 13,99 €

XCOM 2 Collection - da 49,99 € a 12,49 €

Titan Quest - da 39,99 € a 11,99 €

Le Offerte di Natale su Nintendo eShop saranno attive fino alle ore 23:59 italiane del 30 dicembre, con oltre 1.000 giochi in sconto per una selezione che copre sia le grandi produzioni tripla A che i titoli indipendenti. Fateci sapere con un commento se approfitterete di queste o di altre offerte per arricchire il vostro catalogo personale di giochi Switch.