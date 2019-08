Sconti Nintendo eShop: Mario & Rabbids, Assassin's Creed 3 e molti altri in offerta

Mentre vi scriviamo, sul Nintendo eShop è possibile acquistare in sconto un grande numero di titoli per Nintendo Switch, molti dei quali provenienti dai cataloghi di grandi publisher terze parti come Ubisoft e Capcom.

La casa francese, ad esempio, propone in offerta fino all'11 settembre giochi come Mario + Rabbids: Kingdom Battle (19,99 € invece di 39,99 €), Assassin's Creed 3 Remastered (23,99 € invece di 39,99 €), Just Dance 2019 (19,79 € invece di 59,99 €), Starlink: Battle for Atlas (19.99 € invece di 79,99 €), Valiant Hearts: The Great War (8,99 € invece di 19,99 €), Child of Light: Ultimate Edition (8,99 € invece di 19,99 €), South Park: Scontri Di-Retti (19,79 € invece di 59,99 €), South Park: Il Bastone della Verità (17,99 € invece di 39,99 €) eRayman Legends: Definitive Edition (11,99 € invece di 39,99 €).

Le offerte, in ogni caso, non terminano affatto qui: fino al 5 settembre è possibile acquistare a prezzo scontato anche i titoli della saga horror di Capcom, ovvero Resident Evil, Resident Evil 0 e Resident Evil 4 (tutti proposti a 19,79 € anziché 29,99 €), Resident Evil Revelations (11,99 € invece di 19,99 €) e Resident Evil Revelations 2 (14,99 € invece di 24,99 €).

Spazio anche per Darksiders Warmastered Edition (23,99 € invece di 29,99 €), Sid Meier's Civilization VI (34,99 € invece di 49,99 €) e molti, moltissimi altri. Se siete curiosi di consultare la lista completa dei giochi in sconto su Nintendo eShop, potete dirigervi a questo indirizzo. C'è anche un'offerta di lancio per Daemon x Machina, acquistabile a 53,99 € invece di 59,99 € in vista della pubblicazione fissata per il 13 settembre.