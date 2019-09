Sconti Nintendo eShop: i migliori giochi per Switch in offerta!

Nintendo ha lanciato la promozione "I migliori dell'eShop" tramite la quale propone una serie di sconti sui migliori videogiochi per Switch in vendita in formato digitale, scontati fino all'80% solamente per un periodo limitato.

I saldi dureranno fino al 13 ottobre e coinvolgono attualmente oltre 150 giochi per Nintendo Switch tra cui Stardew Valley, Dead Cells, Crash Team Racing Nitro Fueled, Hollow Knight, Cuphead, Sonic Mania, Diablo III e Final Fantasy X/X2 Remaster, solamente per citarne alcuni.

Si tratta di una bella occasione per acquistare i migliori giochi Nintendo Switch risparmiando, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi, avete tempo fino al 13 ottobre, navigando sull'eShop troverete senza dubbio il vostro gioco preferito a prezzo ridotto.

A differenza di quanto accade su PlayStation Store, Steam e Xbox Store, il negozio digitale di Nintendo non propone sconti settimanali ma solamente promozioni mirate in determinati periodi dell'anno, presentando però percentuali di sconto decisamente interessanti, in questo caso come detto fino all'80% sul prezzo di listino.